Мишустин пообещал последовательно защищать общие интересы России и Китая

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Беседа в Москве состоялась всего через две недели после их большой межправительственной встречи в китайском Ханчжоу.

"Наше сотрудничество проверено временем, многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - не сомневается глава российского кабинета министров. Он считает очень важным создание новых точек роста, исходя из объективных конкурентных преимуществ экономик двух стран. "И, конечно, будем последовательно защищать наши общие интересы, углублять промышленный, технологический суверенитет, добиваться вместе поставленных целей в логике добрососедства и взаимного уважения", - заверил Мишустин.

Ли Цян признался, что в очередной приезд в Москву смог еще глубже ощутить уникальное очарование города, окунувшись в смену сезонов и красок. В прошлый раз, заметил гость, он прилетал в разгар лета, а теперь - накануне зимы, но попал под дождь.