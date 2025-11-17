Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о сроках завершения СВО. Запись своей речи он выложил на странице «ВКонтакте».

Во время встречи с активистами «Молодой Гвардии» Медведев заявил, что СВО будет продолжаться «пока Россия не достигнет своих целей». Кроме того, он также поблагодарил активистов за мужество — присутствующие на встрече члены «Молодой Гвардии» позже отправятся в зону боевых действий.

«Хочу поблагодарить за то, что уже сделано, учитывая ваш опыт. И, естественно, пожелать вам успехов в той миссии, которой вы сейчас будете заниматься. Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей. <...> Желаю вам всего доброго, берегите себя. Это не менее важно, чем помогать своей стране, проявлять мужество», — заявил он.

Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

Ранее Медведев призвал мир противостоять давлению США на другие страны.