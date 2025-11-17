В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

В Госдуме призвали изымать детей из семей с психически нестабильными родителями. С предложением выступила депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.

Ранее в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с головой шестилетнего ребенка. В расправе над ребенком призналась его мать, которая оказалась наркозависимой, а также имеет психические заболевания.

«Мне кажется, что все, кто увидел эту леденящую душу информацию, пребывают в непонимании, почему врачи, психиатры, видевшие тяжелейшие заболевания у матери, не дали сигнал. Служба опеки? Комиссия по делам несовершеннолетних? Они должны были в органы власти сигнализировать, немедленно изолировать ребенка еще при первом вызове скорой», — прокомментировала преступление Останина.

Она подчеркнула, что изъятие не значит, что ребенка обязательно поместят в детский центр. По словам депутата, органы опеки могут найти близких родственников и передать несовершеннолетнего им.

Останина добавила, что расправу над маленьким мальчиком мог совершить только психически нездоровый человек.

Кроме того, парламентарий предложила привлечь к ответственности не только на мать, но и врача-психиатра, а также органы опеки.

«Знаете, у нас же есть врачебная тайна, но есть и тысячи заболеваний, которые выходят за пределы. Эти люди же представляют социальную опасность для других людей, для третьих лиц», — считает она.

Как сообщалось ранее, женщина, расправившаяся с шестилетним сыном, во время задержания волновалась не об оставшейся дочери, а о своих четырех кошках. По словам бабушки детей, дочь не любила ее внуков и куда лучше относилась к питомцам.