В Госдуме в настоящее время обсуждают ряд важных вопросов. Они, в частности, касаются возможной войны Евросоюза с Россией и введения в стране запрета на эзотерику. Подробности — в материале «Рамблера».

Война ЕС с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус обсудил возможность военного конфликта с Россией для конфискации замороженных активов. Таким мнением в беседе с News.ru поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам собеседника издания, эти высказывания призваны вызвать тревогу среди жителей Европы и не отражают реальную ситуацию. Он предположил, что такие сигналы поступают, «чтобы найти хоть какую-то причину» для попытки украсть деньги России, находящиеся в западных банках.

Увеличение числа отпускных дней посредством вычета выходных

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, выразил опасения, что увеличение количества отпускных дней за счет сокращения выходных приведет к дополнительным расходам для бюджета. Тем не менее, он предположил, что правительство РФ может рассмотреть возможность поддержки этой инициативы, передает News.ru.

По словам собеседника, дополнительные отпуска — серьезная нагрузка на бюджет. Инициативу рассмотрим, если она будет предложена. Перспективы принятия зависят от позиции правительства и социальной комиссии, отметил парламентарий.

Запрет услуги розыгрышей по телефону

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что владельцев сайтов для жестоких розыгрышей, особенно по телефону, нужно наказывать, передает News.ru.

За работу кол-центров, занимающихся шутками, следует предусмотреть уголовную ответственность, включая статьи за хулиганство и доведение до самоубийства. Милонов предложил задерживать организаторов этих сервисов в профилактических целях и отметил, что публичные наказания могут оказать влияние на других владельцев подобных организаций.

Что говорят об ограничении первоначального взноса по ипотеке

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил законодательно ограничить размер первоначального взноса по ипотеке 20%, передает «Газета.ру». Он отметил, что, несмотря на наличие льготных программ, значительный первоначальный взнос все еще мешает людям получить ипотечный кредит. В некоторых банках первоначальный взнос может достигать 50%, что особенно затруднительно для людей с небольшими доходами. Аксененко подчеркнул, что этот вопрос становится особенно актуальным, если будет принято решение о повышении процентных ставок по льготным программам.

Запрет на эзотерические услуги

В России предложили запретить деятельность эзотериков. По словам Сергея Зайцева, руководителя движения «Зов народа», это необходимо для защиты населения, передает «Абзац».

Он обратился к Госдуме с просьбой рассмотреть данный вопрос. Инициатива возникла после трагического случая в Балашихе, где мать, совершившая убийство своего шестилетнего сына, утверждала, что обладает экстрасенсорными способностями и является ведьмой.