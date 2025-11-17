Пушков: Запад перестает игнорировать реальность в отношении России и Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Запад под влиянием крупных событий и устойчивых тенденций вынужден признавать реалии, связанные с российско-украинским конфликтом.

Выступая на "круглом столе", посвященном инструментам противодействия информационной агрессии Запада против РФ, он заявил: "У нас есть один серьезный союзник, помимо армии и флота, это реальное развитие событий. Западный нарратив меняется по мере того, как становится невозможным игнорировать реальность".

Еще год-два назад, отметил сенатор, Запад стоял на том, что Россия находится в изоляции, может потерпеть неудачу в боевых действиях и серьезно страдает от санкций. Однако несколько крупных событий, например, саммит БРИКС в Казани и последний саммит ШОС, вынуждают западных политиков отступать от привычного нарратива и признавать, что изолировать Россию не удалось.

Кроме того, никто уже не говорит о победе Украины на поле боя, подчеркнул Пушков, речь идет лишь о том, чтобы не дать ей проиграть. Более того, по его мнению, установился "негласный консенсус" в западных СМИ относительно вероятного поражения Украины на поле боя. В качестве аргумента он привел апрельскую обложку журнала Time, где статья, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому, озаглавлена шахматным термином The Endgame (конец игры, эндшпиль).

Наконец, продолжил Алексей Пушков, ставку на санкции уже никто не делает, "задушить Россию" никто всерьез не рассчитывает.