В Госдуме отреагировали на антироссийский баннер украинцев

В Госдуме призвали наказать украинцев за антироссийский баннер
Замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА обязан отреагировать на антироссийский баннер, который украинские болельщики вывесили во время матча своей сборной с командой Исландии. Об этом депутат рассказал News.ru.
Ранее украинские болельщики принесли на матч Украина-Исландия, прошедший в Варшаве, большие растяжки с лозунгами против российских и белорусских властей. Одна из них содержала нецензурное оскорбление.
Украинские футбольные фанаты вывесили баннер с горящим Кремлем
Он добавил, что в таких ситуациях обычно несут ответственность и болельщики, и команда. По мнению депутата, если УЕФА не отреагирует, в ситуацию должен вмешаться Российский футбольный союз - подать протест или даже обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).