В Госдуме отреагировали на антироссийский баннер украинцев

Замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА обязан отреагировать на антироссийский баннер, который украинские болельщики вывесили во время матча своей сборной с командой Исландии. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее украинские болельщики принесли на матч Украина-Исландия, прошедший в Варшаве, большие растяжки с лозунгами против российских и белорусских властей. Одна из них содержала нецензурное оскорбление.

Украинские футбольные фанаты вывесили баннер с горящим Кремлем

«В УЕФА обязаны отреагировать на проявление политических лозунгов, плакатов и провокаций. <…> Виновные должны быть наказаны», - подчеркнул Свищев.

Он добавил, что в таких ситуациях обычно несут ответственность и болельщики, и команда. По мнению депутата, если УЕФА не отреагирует, в ситуацию должен вмешаться Российский футбольный союз - подать протест или даже обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).