Путин дал губернаторам «кнопку» для увольнения мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально меняет правила игры для иностранных работников и их работодателей. Теперь у глав регионов появится законное и прямое основание для увольнения трудовых мигрантов — достаточно лишь принять соответствующий нормативный акт об ограничении их численности.

До сих пор в законодательстве существовал правовой парадокс. С 2014 года регионы могли вводить квоты и запреты на привлечение иностранной рабочей силы, а за нарушение этих требований бизнесу грозили огромные штрафы, вплоть до миллиона рублей, или приостановка деятельности. Однако в Трудовом кодексе такой региональный запрет не считался достаточным основанием для расторжения трудового договора. Работодатели оказывались в ловушке: они были обязаны сократить штат, но не имели для этого прямого законного инструмента.

Новый закон, документ о котором размещен на официальном портале правовых актов, устраняет это противоречие. Он вносит поправки в Трудовой кодекс, прямо указывая, что распоряжение властей субъекта РФ о сокращении численности иностранных работников является самостоятельным и достаточным основанием для их увольнения.

Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, давая бизнесу и региональным властям время на подготовку к работе по новым правилам.