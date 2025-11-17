Путин подписал закон об усилении наказания за вовлечение подростков в диверсии

За вовлечение несовершеннолетних в диверсии будет грозить пожизненное заключение. При этом, если подросток согласился что-то поджечь или подорвать, то будет отвечать по уголовной статье уже с 14 лет. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения были разработаны большой группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Благодаря закону расширяется перечень преступлений, за совершение которых уголовная ответственность наступает с 14 лет. Он дополняется такими преступлениями, как содействие террористической деятельности и организация террористического сообщества, а также диверсия; содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях осуществления диверсии.

При этом преступник, осужденный за такие преступления, должен будет отбыть не менее двух третей назначенного судом срока, чтобы получить возможность для условно-досрочного освобождения. Также исключается применение срока давности уголовного преследования к лицам, совершившим преступления диверсионной направленности.

Изменения также предусматривают введение серьезного наказания за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в диверсионную деятельность. За это может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от полумиллиона до одного миллиона рублей, а также пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание устанавливается за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность.

Как ранее заявлял Вячеслав Володин, закон направлен на защиту детей от вовлечения в преступную деятельность и повышение безопасности страны. Он привел статистику, показывающую рост числа диверсионных преступлений в России: если в период с 2019 по 2023 год по статье 281 УК РФ было осуждено 13 человек, то в 2024 году число осужденных составило уже 48. Особое внимание Володин уделил вовлечению подростков в диверсионную деятельность, отметив, что молодые люди часто оказываются втянутыми в преступления в поисках легких денег или в процессе игр, а также под воздействием обмана и шантажа.

Соавтор закона, председатель Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что цель документа - не только наказать виновных, но и предотвратить новые преступления, особенно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети.