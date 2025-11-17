Кремль сделал предупреждение Трампу, который допустил новые санкции против партнеров России
Москва внимательно следит за тем, как будет развиваться американский законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с РФ. Инициативу поддержал глава Белого дома Дональд Трамп. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае принятия новых ограничений, в Кремле бы отнеслись к ним «крайне негативно».
В апреле текущего года сенаторы Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь выдвинули инициативу, которая предполагает введение жестких мер в отношении стран, сохраняющих деловые связи с Россией. Трамп заявил о своей поддержке законопроекта, предусматривающего установление пошлин в размере до 500% на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Кроме того, в перечень стран, на которые могут быть распространены данные меры, потенциально может быть включен Иран. По мнению главы американского государства, пакет санкций должен оказать давление на Москву и ее торговых партнеров.
