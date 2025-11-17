В Кремле высказались об условиях для встречи Путина и Трампа

Все стороны заинтересованы в том, чтобы встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась как можно скорее.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что на данный момент сложно предсказать, когда именно эти условия будут выполнены.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня.

«Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже», — сказал он.