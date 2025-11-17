В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

В России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна должна обеспечивать свою безопасность.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что война НАТО и России может начаться в течение ближайших четырех лет. По словам пресс-секретаря, подобная «милитаристская и провоенная риторика» все чаще наблюдается в странах Европы.

Ранее Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Он добавил, что некоторые аналитики и вовсе полагают, что в 2025 году Европа провела «последнее мирное лето».