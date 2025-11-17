Песков рассказал об ответе России на удары ВСУ по энергообъектам

Российские военные работают в том числе по целям на Украине, которые касаются энергетической инфраструктуры. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ответы на удары киевского режима по российским энергетическим объектам осуществляются на регулярной основе, сказал Песков.

"Наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры, и продолжают эту работу", - пояснил он.

По словам представителя Кремля, у России есть "необходимый потенциал" для ликвидации всех последствий атак беспилотников на порт в