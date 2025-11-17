Захарова: в Европе «накаркали» будущее Украины словами о размещении солдат

В Европе «накаркали» будущее Украины словами о размещении украинских солдат в ЕС — значит, Киеву они больше не понадобятся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооружённые силы ей больше не понадобятся», — цитирует её ТАСС.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее предложил разместить украинских солдат в граничащих с Россией странах ЕС.