Лавров рассказал о новом саммите с участием России

Россия и Индия проведут двусторонний саммит через три недели в декабре. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

© Global look

«Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце российско-индийского саммита в индийской столице», — отметил дипломат, комментируя визит в Россию индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара.

12 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря.

Уточняется, что одной из целей визита Путина станет участие в Российско-индийском форуме, в рамках которого состоится серия панельных дискуссий, посвященных различным направлениям сотрудничества двух стран.