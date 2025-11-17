В Совете Федерации обвинили Трампа в лицемерии

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент США Дональд Трамп поступает лицемерно, угрожая партнерам России санкциями. Об этом сенатор рассказал изданию News.ru.

Ранее Трамп поддержал законопроект о санкциях против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Сообщалось, что в первую очередь речь может идти о мерах против Китая, Индии и Ирана.

Законопроект был представлен весной 2025 года. Он предполагает пошлины в 500 процентов на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран.

«Американцы всегда действуют так, как выгодно им. В чужом глазу они соринку видят, в своем бревна не заметят. Трамп, видимо, нарочно избегает той темы, что США и Россия продолжают партнерство в некоторых сферах», - заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в России до сих пор работает множество американских компаний. В то же время Джабаров заявил, что «грозные заявления» Трампа «мало кого трогают», потому что все страны нашли обходные пути и лазейки в законах о санкциях.