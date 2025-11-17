В Совете Федерации обвинили Трампа в лицемерии

Мария Иванова

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент США Дональд Трамп поступает лицемерно, угрожая партнерам России санкциями. Об этом сенатор рассказал изданию News.ru.

В Совете Федерации обвинили Трампа в лицемерии
© РИА Новости

Ранее Трамп поддержал законопроект о санкциях против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Сообщалось, что в первую очередь речь может идти о мерах против Китая, Индии и Ирана.

Законопроект был представлен весной 2025 года. Он предполагает пошлины в 500 процентов на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран.

«Американцы всегда действуют так, как выгодно им. В чужом глазу они соринку видят, в своем бревна не заметят. Трамп, видимо, нарочно избегает той темы, что США и Россия продолжают партнерство в некоторых сферах», - заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в России до сих пор работает множество американских компаний. В то же время Джабаров заявил, что «грозные заявления» Трампа «мало кого трогают», потому что все страны нашли обходные пути и лазейки в законах о санкциях.

«Единственное, все это будет приводить к удорожанию продукции во всех сферах на мировом рынке. И вообще, мне кажется, для Трампа ситуация подвешенная, он даже не понимает, куда двигаться дальше», - заключил сенатор.