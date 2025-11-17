Политолог рассказал, что США скрывают под видом борьбы с наркотиками

В то время как США громко заявляют о своей глобальной войне с наркотиками, их реальные действия на мировой арене говорят о совершенно ином. Избирательный подход Вашингтона к борьбе с наркотрафиком скорее напоминает тонкую политическую игру, где картели становятся разменной монетой. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделал политолог Александр Степанов.

Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию в Эквадоре. Несмотря на активное военное присутствие США в этой стране, один из её портов продолжает оставаться крупнейшим транзитным узлом для поставок наркотиков. И это не является для американских властей секретом.

По мнению эксперта, такое попустительство — не случайность, а часть продуманной стратегии.

«Это говорит о том, что наркокартели – политический инструмент дестабилизации в конкретных странах, где его при необходимости включают в определенный момент», — заявил эксперт.

Ключевое различие в подходе США, как отмечает Степанов, становится очевидным при сравнении ситуации вокруг Эквадора и Венесуэлы. В то время как на поток через Эквадор закрывают глаза, трафик через Венесуэлу подается как доказательство «режима» и причина для санкций.

Это наводит на мысль, что наркокартели используются как эффективный механизм давления.