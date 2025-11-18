В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

У российского лидера Владимира Путина нет конкретных планов на контакты с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом или представителями турецкого правительства после переговоров последних с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока таких конкретных планов нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Уиткофф прибудет в Турцию для участия в переговорах с украинским лидером.

До этого Зеленский сообщил, что отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры об окончании конфликта. По его словам, у Киева есть наработанные решения, которые украинская сторона представит партнерам на встрече.