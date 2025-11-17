Лавров: Мерц и его единомышленники не усвоили уроки Нюрнберга

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении сделать Германию вновь сильнейшей армией Европы свидетельствуют о том, что он и его единомышленники не извлекли уроки из Нюрнбергского процесса.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии Первому каналу.