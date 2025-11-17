Пушков: Нарцисс и демагог Обама может оказаться в тюрьме

Экс-президент США Барак Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений главы национальной разведки США Тулси Габбард. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Габбард заявила о фактах, указывающих на госизмену Обамы и его попытку устроить переворот. Полученные доказательства глава Нацразведки пообещала передать в министерство юстиции США.

"Судя по заявлению Габбард ... основания для уголовного преследования налицо", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор назвал экс-президента США "самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом".

Ранее нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп призвал министерство юстиции США привлечь Обаму к ответственности за манипуляции на выборах в 2016 году.

Действия экс-президента США, по мнению Трампа, являются государственной изменой.