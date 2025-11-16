Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Нюрнберг», передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил: особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлениям против человечности, геноцида, военных преступлений.

«Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС, СД и прочие были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются», — подчеркнул Лавров.

Лавров: найти в Европе правду об Украине непросто

11 ноября Лавров заявил, что покаяние Германии по итогам процесса денацификации сегодня мало чего стоит. Дипломат обратил внимание на то, что результаты Нюрнбергского процесса являются частью Устава ООН, частью фундамента международной системы, которая была создана после Второй мировой войны, вся Европа «подписалась» под этим.

Кроме того, по словам министра, отход от принципов Нюрнбергского трибунала в Европе и, в частности, в Германии стал заметен уже давно, лет 15 назад.

Ранее Лавров назвал Зеленского нацистом.