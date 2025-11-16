«Киеву это не нравится»: в Кремле напомнили о мирном плане, согласованном с Трампом
Россия и США активно ведут переговоры по украинскому урегулированию на основе секретных пониманий, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, и этот план вызывает ярость в Киеве и у европейских «ястребов». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что киевские власти в курсе этих договоренностей, но они им категорически не нравятся.
По его словам, мирный план не устраивает тех, кто не хочет его в принципе.
Представитель Кремля также добавил, что Соединенные Штаты до сих пор официально не опровергли действие этих договоренностей.
«Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж», — заключил он.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых, как выяснилось, и были выработаны основы мирного плана, состоялись 15 августа 2025 года на военной базе в Анкоридже на Аляске.