«Киеву это не нравится»: в Кремле напомнили о мирном плане, согласованном с Трампом

Россия и США активно ведут переговоры по украинскому урегулированию на основе секретных пониманий, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, и этот план вызывает ярость в Киеве и у европейских «ястребов». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что киевские власти в курсе этих договоренностей, но они им категорически не нравятся.

«Понимания Анкориджа доведены до киевской стороны, в Киеве знают об этом, им это не нравится. Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем», — отметил помощник президента.

По его словам, мирный план не устраивает тех, кто не хочет его в принципе.

«Анкоридж не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», — пояснил Ушаков.

Представитель Кремля также добавил, что Соединенные Штаты до сих пор официально не опровергли действие этих договоренностей.

«Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж», — заключил он.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых, как выяснилось, и были выработаны основы мирного плана, состоялись 15 августа 2025 года на военной базе в Анкоридже на Аляске.