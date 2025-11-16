В Кремле рассказали о сигналах США по Украине

Вашингтон транслирует много информации по украинской повестке, подает различные сигналы, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В последние месяцы американские высокопоставленные чиновники почти каждый день делают заявления о ходе урегулирования украинского кризиса. Часть из них выражает уверенность в скором завершении конфликта, часть критикует Россию за то, что она якобы не желает идти на переговоры.

В России заявили, что Зеленский получил сигнал от США об уступке территорий

Журналисты попросили помощника президента прокомментировать высказывания видных политиков и дипломатов США, раскрыть, какие они посылают сигналы Москве.

«Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся», — отметил Ушаков.

По его словам, основой сигналов стали договоренности, достигнутые на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.