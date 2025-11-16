Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта

Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнута обоюдная приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений, позволяющих избежать новой эскалации напряженности», — говорится в сообщении.

Также дипломаты обсудили рассмотрение на площадке Совбеза ООН американского проекта резолюции по Газе и российских предложений в связи с этим. В ведомстве отметили, что стороны высказали общее мнение о важности долгосрочного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.

Кроме того, Сергей Лавров и Бадр Абдель Аты затронули ряд узловых вопросов российско-египетского сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере энергетики.

16 ноября глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что восстановление резолюций Совета Безопасности ООН с санкциями в отношении Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере.

Он также отметил, что в стране нет никаких незадекларированных ядерных объектов. По словам дипломата, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает обо всех, что расположены на территории исламской республики.