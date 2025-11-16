Захарова поставила диагноз скандалу с украинскими котами-русофилами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала языковой скандал во Львове, где местного публициста возмутило «русскоязычное» мяуканье котов. В интервью KP.RU она предложила свой способ успокоить разгоряченного борца за чистоту кошачьего языка.

«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского «meow», — заметила Мария Захарова. — На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит».

Напомним, скандал разгорелся после того, как львовский публицист Илько Лемко в своей колонке для издания «Захид» обрушился на рекламный плакат в трамвае со слоганом «Первое слово моего кота – Мяу!». Он заявил, что настоящие украинские коты, «в отличие от кацапских, никогда не говорят: «Мяу», только «Няв». Переход от «кацапского „Мяу“» к «украинскому „Няв“», по его мнению, — это «тяжелый интеллектуальный труд».

Ситуацию ранее высмеял депутат Рады Максим Бужанский, предсказав появление «кото-языковых уполномоченных».

Инцидент стал очередным в череде языковых скандалов на Украине, которые, по мнению наблюдателей, доходят до абсурда.