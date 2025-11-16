Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел недавний государственный визит лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву мощным с точки зрения смыслового наполнения. Его слова приводит канал 24kz.

«Государственный визит мощный достаточно получился у президента Токаева. Главное, конечно, не с точки зрения антуража, а с точки зрения смыслового наполнения. И обилие вопросов на двусторонней повестке дня как раз и диктует необходимость присутствия фактически кабинета министров в полном составе с двух сторон», — заявил представитель Кремля.

Токаев связал все успехи современной России с Путиным

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. На следующий день состоялись их официальные переговоры. Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.