Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на необычную реакцию американской администрации на коррупционный скандал в украинской энергетике. Спецпредставитель президента РФ отметил в своем сообщении в социальной сети X: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание». Таким образом он прокомментировал материалы американского телеканала Fox News, посвященные расследованию масштабных хищений на Украине.

© Московский Комсомолец

Публикация Дмитриева последовала после сообщений международных СМИ о том, что энергетический коррупционный скандал серьезно дестабилизировал киевский режим. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фотографии с крупными суммами в иностранной валюте, изъятыми в ходе обысков, а также аудиозаписи, где фигурируют персонажи под псевдонимами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон».

Расследование уже привело к отставкам министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Президент Зеленский ввел санкции против своего бывшего делового партнера Тимура Миндича, идентифицированного как «Карлсон», и его финансиста Александра Цукермана. Всего обвинения предъявлены семи участникам преступной организации.

Эксперты отмечают, что молчание официального Вашингтона по данному вопросу действительно выглядит необычно, учитывая традиционную позицию американских властей в вопросах борьбы с коррупцией. Текущая ситуация может свидетельствовать о сложных процессах переоценки политики поддержки украинского руководства.