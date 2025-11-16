Пушков рассказал, чем обернется вторжение США в Венесуэлу

Возможная военная операция против Венесуэлы может превратиться в «копье» против президента США Дональда Трампа и уничтожить его политическую карьеру. Об этом предупредил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор отмечает, что в вопросе Венесуэлы Трамп хочет «продемонстрировать миру силу США в расчете на быстрый успех». Однако он ставит на кон свой авторитет, и военная афера в Венесуэле может стоить ему политической карьеры.

По мнению Пушкова, Трамп рискует ввязаться в войну, которая довольно скоро станет непопулярной в США и во всем мире. Сейчас руководство армии и большая часть населения поддерживают Мадуро, Вместо контроля над Венесуэлой Белый дом получит обратный результат: к власти придут радикальные военные.

«Так Операция "Южное копье" может превратиться в копье, направленное против самого Трампа», — считает Пушков.

Ранее Пентагон объявил об операции «Южное копье», проводимой против наркотеррористов.

Этой осенью военные США неоднократно убивали людей на катерах и лодках возле побережья латиноамериканских стран. Это происходило без какого-либо расследования и суда, власти США заявляли, что жертвы ударов — наркоторговцы.

При этом власти Колумбии заявили, что военные США нанесли удар по катеру с рыбаком Алехандро Карансой, который пропал без вести после инцидента.