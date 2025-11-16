"Орбан понимает": в Совфеде раскрыли подоплеку разговоров о скором мире

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал резонансное заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о «близком мире», отметив, что тот, как реалистичный политик, осознает полное бессилие Европы перед Россией. По словам сенатора, единственный шанс для Киева сохранить остатки государственности — немедленно принять условия Москвы и сесть за стол переговоров.

Напомним, накануне Виктор Орбан в интервью на YouTube-платформе заявил: «Думаю, что мы очень близки к миру». Он подверг жесткой критике Брюссель, отметив, что «Европа действует иррационально», продолжая тратить огромные деньги на спонсирование Киева, у которого, по его мнению, «нет шанса одержать победу». Орбан противопоставил эту позицию действиям президента США Дональда Трампа, который «продвигает мирные инициативы», в то время как Европа стремится продолжать войну ради более выгодных переговорных позиций.

Орбан: Россия не является угрозой для Европы

Именно это, по мнению Владимира Джабарова, и доказывает правоту венгерского лидера.

«Европа понимает, что как бы она ни консолидировала свои усилия, с Россией справиться она не сможет», — заявил сенатор в интервью NEWS.ru.

Джабаров считает, что наступление мира ускорят и другие факторы, которые видит Орбан: «Успешное наступление наших войск и, по сути, начинающийся развал украинских Вооруженных сил. Это погрязшее в коррупции руководство Украины: скандал следует за скандалом, все только разворачивается», — резюмировал он.