Отсутствие реакции американских официальных лиц на новый коррупционный скандал на Украине, связанный с бизнесменом Тимуром Минидичем, также известным как «кошелек [президента Украины Владимира] Зеленского», является редкостью для США.

На это обратил внимание Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — указал представитель Кремля.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию телеканала Fox News, которая посвящена коррупционному скандалу с участием Минидича.

Ранее стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники пытаются успокоить Запад после коррупционного скандала вокруг «кошелька Зеленского». Власти Украины быстро объявили о громких отставках в правительстве, как только скандал начал разрастаться, тем самым пытаясь продемонстрировать западным странам свою борьбу с коррупцией.