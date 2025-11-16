Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров резко отреагировал на сообщения об исчезновении упоминаний о России из учебников географии в Болгарии. По информации «Ленты.ру», сенатор прокомментировал заявление лидера партии «Возрождение» Костадина Костадинова о начавшемся «обратном отсчете» для Европы в связи с данными изменениями в образовательных программах.

Джабаров посоветовал болгарским властям вспомнить собственную историю и ту роль, которую Россия играла в становлении болгарской государственности. Он напомнил, что именно Россия на протяжении многих лет оказывала Болгарии существенную помощь и поддержку в ключевые исторические моменты. Сенатор выразил уверенность, что попытки переписать историю являются неблагодарным делом.

Особое внимание в своем комментарии парламентарий уделил вопросу исторической памяти, призвав вспомнить события на Шипке и освободительную миссию России. По его словам, рано или поздно болгарскому народу придется узнавать правду о том, как его страна сохраняла независимость на протяжении своей истории. Джабаров отметил, что современные тенденции вызывают глубокое сожаление.

Эксперты отмечают, что подобные заявления в Совете Федерации отражают растущую озабоченность российских политиков изменениями в образовательных программах некоторых европейских стран. По их мнению, такие корректировки исторического нарратива могут негативно сказаться на будущем взаимопонимании между народами.