В Кремле озвучили отношение Киева к итогам саммита Путина и Трампа

Итоги саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске доведены до украинской стороны. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«В Киеве знают об этом (об итогах саммита. — «Газета.Ru»), им это не нравится», — сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что договоренности, достигнутые в ходе встречи Путина и Трампа, не нравятся в том числе и многим европейским лидерам. По его словам, они не нравятся тем, кто не хочет урегулирования конфликта на Украине, кто хочет продолжать войну «до последнего украинца».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к завершению боевых действий на Украине, который появился после переговоров Путина и Трампа в августе на Аляске, сохраняется до сих пор. Кроме того, он отметил, что американский лидер по-прежнему сохраняет политическую волю к мирному урегулированию на Украине. По словам Пескова, с точки зрения духа Анкориджа Россия преисполнена оптимизма, однако с точки зрения поведения Киева констатирует пока не очень хорошее развитие событий.