В Кремле ответили на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште на данный момент отложена, но контакты сторон о ее проведении идут. Об этом Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом ее на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков добавил, что российские представители активно ведут разговор с американскими коллегами по вопросу урегулирования конфликта на Украине на основе тех пониманий, которые были достигнуты Россией и США на саммите в Анкоридже.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

14 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка российско-американского саммита, в рамках которого должна состояться встреча Путина с Трампом, продолжается. Политик подчеркнул, что венгерская сторона вносит «ценный вклад в дело мира», так как является единственной страной в Евросоюзе (ЕС), сохраняющей открытыми каналы связи с Москвой.