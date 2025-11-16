Путин поздравил самбистов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов с Днем самбо.

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием», — говорится в документе.

Путин отметил, что самбо воспитывает в человеке волю, уважение к сопернику, самодисциплину и целеустремленность. По словам российского лидера, эти качества формируют сильный характер, который помогает преодолевать трудности.

Глава государства подчеркнул, что в последние годы самбо в России активно развивается. В частности, растет число поклонников этого вида спорта, расширяется его география, а российские единоборцы демонстрируют впечатляющие результаты. Путин пожелал спортсменам всего наилучшего.

