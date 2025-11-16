Депутат Чепа: Запад рассчитывает победить РФ в экономическом противостоянии

Страны Запада надеются одержать победу над Россией в экономическом противостоянии. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Парламентарий в беседе с Lenta.ru отметил, что Запад рассчитывает добиться этого с помощью санкций.

Чепа добавил, что политики в Европе хотят выиграть в этом конфликте, вынуждая Россию тратиться на военные расходы.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что санкционная политика ЕС ухудшает жизнь европейцев.