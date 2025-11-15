В России рассказали о «лихорадочной реакции» Запада на вооружения нового поколения

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя попытку Украины угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», заявил, что Россия добилась стратегического превосходства в создании вооружений нового поколения, и это вызывает у Запада «лихорадочную реакцию». Его слова приводит «Известия».

По его словам, реакция Запада объясняется появлением у Москвы технологий, которыми не располагают ни США, ни другие ядерные державы. Например, гиперзвуковые системы и ракеты на ядерных движителях, способные маневрировать без потери дальности и находиться в воздухе практически неограниченное время.

Украина в этой схеме выступает не как самостоятельный игрок, а как «инструмент», через который сильные державы пытаются добраться до российских технологий, добавил Косачев.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что украинская разведка еще осенью 2024 года пыталась с помощью Великобритании завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Штурману, в частности, предлагали нейтрализовать командира истребителя.