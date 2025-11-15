Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

Президент России и премьер-министр Израиля обсудили общую ситуацию на Ближнем Востоке, режим прекращения огня в секторе Газа, обмен удерживаемыми лицами, иранскую ядерную программу и стабилизацию обстановки в Сирии.

Ранее сегодня Владимир Путин общался по телефону с Александром Лукашенко. С президентом Беларуси обсуждались новые перспективные проекты, среди которых - строительство ещё одного энергоблока на Белорусской АЭС. Ещё лидеры двух стран говорили о безопасности и обороне, а также отдельно остановились на ситуации на границе Союзного государства.