В Совфеде отреагировали на пропажу России из болгарских учебников

Болгарии в будущем придется вспомнить, кто исторически спасал ее от турков и османов, а также помогал в послевоенные годы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что сведения о России стирают из учебников географии в Болгарии. По его словам, это свидетельствует о начавшемся «обратном отсчете» для Европы.

В Болгарии оценили потери из-за антироссийских санкций

Сенатор посоветовал Болгарии вспомнить прежде всего собственную историю, как на протяжении многих лет Россия оказывала стране помощь. По его словам, Болгария потеряла совесть, следуя массовой русофобии и пытаясь таким образом угодить своим западноевропейским партнерам.

«Болгарские ученые просто потеряли совесть. Пусть они вспомнят, кто спасал Болгарию на Шипке от турков, кто помогал им все послевоенные годы. Наверное, какая-то неизвестная страна, раз у них нет ничего об истории России. Я думаю, что переделать историю, конечно, можно попытаться, но это дело неблагодарное. Рано или поздно придется рассказывать всю правду о своей стране, как она сохранила независимость», — сказал Джабаров.

Ранее на Украине возмутились итальянскими учебниками с изображением российского Крыма. При этом газета L’AntiDiplomatico посчитала, что негодование украинских активистов по этому поводу неприемлемо.