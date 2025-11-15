В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

Встреча европейских депутатов с заместителем главы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Сочи была важной.

Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага, передает РИА Новости.

«Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников», — подчеркнул евродепутат.

По словам Благи, обстановка дискуссии была дружественной. Он добавил, что стороны обсудили межгосударственное объединение БРИКС и «политику в целом».

Ранее стало известно, что немецкий евродепутат Штеффен Котре приехал в Россию на форум «БРИКС — Европа», несмотря на споры с однопартийцами и коллегами из других партий.