Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теорию молдавского депутата Михая Друцэ о связи появления геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии с приездом русского писателя Александра Пушкина.

Свою реакцию она опубликовала в Telegram-канале.

«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: "Где здесь живет (...) Михал Друцэ? Я его сейчас…". Так там появился первый [гей]», — в шутку отметила Захарова, высмеяв слова депутата.

Захарова: Молдавия хочет зачистить страну от гуманитарного присутствия России

Ранее Друцэ заявил, что гомосексуалы на территории современной Молдавии якобы появились «вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина».

* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.