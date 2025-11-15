Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

Депутат Европарламента (ЕП) Штеффен Котре от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехал в Россию, несмотря на споры с однопартийцами и коллегами из других партий. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в Сочи проходит второй международный форум «БРИКС — Европа». По данным агентства, немецкий евродепутат стал одним из наиболее обсуждаемых участников, так как планы АдГ по отправке делегации на форум в России вызвали бурную критику со стороны других партий. Кроме того, против поездки в Россию выступали и некоторые однопартийцы Котре.

Помимо немецкого депутата ЕП, на форум в Сочи прибыли представители Словакии, Люксембурга, Румынии, Болгарии и Венгрии. Участники дискуссий обсуждают будущее диалога между БРИКС и европейскими силами в условиях многополярного мира.

В Германии депутаты поссорились из-за поездки в Россию

Ранее внутри АдГ разгорелись споры по вопросу поездки ее депутатов в Россию. В частности, сопредседатель фракции АдГ Алис Вайдель не увидела смысла в подобном визите, в то время как ее коллега Тино Хрупалла выступил за диалог с Россией.