В Госдуме объяснили заявление Каллас о выгодной сделке по Украине
Лидеры западных стран были уверены в том, что экономика России рухнет если не после первого, то после второго, третьего пакета санкций, рассказал журналистам «Ленты.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Этого не произошло, добавил он, поэтому Вашингтон и Брюссель «продолжат конфликт».
Накануне глава евродипломатии Кая Каллас после масштабных российских ночных ударов по Киеву заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте.
Парламентарий заметил, что европейские политики рассчитывают на то, что военные расходы подточат экономику России и, в итоге, они смогут одержать победу.
Таким образом, констатировал депутат, Каллас считает, что они побеждают в этой экономическом противостоянии Запада и России.
Каллас дерзко высказалась о победе России
Ранее аналитики объяснили, что на экономику России давили невыгодные контракты, договора, заключенные в 1991-2013 годах. Санкции, в одностороннем порядке введенные против Москвы в 2014-2025 годах, позволили РФ безболезненно избавиться от невыгодных сделок и укрепить экономику.