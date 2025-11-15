Лидеры западных стран были уверены в том, что экономика России рухнет если не после первого, то после второго, третьего пакета санкций, рассказал журналистам «Ленты.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Этого не произошло, добавил он, поэтому Вашингтон и Брюссель «продолжат конфликт».

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас после масштабных российских ночных ударов по Киеву заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте.

Парламентарий заметил, что европейские политики рассчитывают на то, что военные расходы подточат экономику России и, в итоге, они смогут одержать победу.

«Естественно, любые военные действия — это расходы. И они считают, что Россия, нанося удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, также несет значительные финансовые потери. По ее мнению, они обходятся РФ значительно дороже, чем помощь Запада Украине», — разъяснил Чепа.

Таким образом, констатировал депутат, Каллас считает, что они побеждают в этой экономическом противостоянии Запада и России.

Каллас дерзко высказалась о победе России

Ранее аналитики объяснили, что на экономику России давили невыгодные контракты, договора, заключенные в 1991-2013 годах. Санкции, в одностороннем порядке введенные против Москвы в 2014-2025 годах, позволили РФ безболезненно избавиться от невыгодных сделок и укрепить экономику.