«Вы дурак?» Пушков высмеял министра обороны Финляндии
Министр обороны Финляндии обвинил Китай в массовом финансировании российских военных расходов.
С резкой критикой этого заявления выступил сенатор Алексей Пушков.
По мнению российского политика, подобные высказывания демонстрируют полное непонимание происходящего. Пушков отметил, что в отчаянии европейские политики ищут любые объяснения, лишь бы не признавать реальное положение дел.
Сенатор также вспомнил сцену из советского фильма. Ему захотелось задать финскому министру тот же вопрос, который мальчик в киноленте адресовал не самому умному взрослому: «Дядя Петя, вы дурак?» Этой аллегорией Пушков дал понять, что считает его заявление крайне недальновидным.
Украине предрекли потерю половины своей территории
Ранее слитые в Сеть снимки с судостроительного завода в КНР вызвали настоящий переполох в западных СМИ. В США уже заявили, что Пекин строит ядерный авианосец. «ФедералПресс» представил эксклюзивный перевод статьи китайского издания Sohu.