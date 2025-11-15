Министр обороны Финляндии обвинил Китай в массовом финансировании российских военных расходов.

С резкой критикой этого заявления выступил сенатор Алексей Пушков.

«А теперь министр обороны Финляндии, в бессилии сжимая кулачки, в отчаянии и в полном непонимании, как же это Украина не побеждает, когда за ней почти вся Европа, кричит: «Так это Китай массово финансирует русские военные расходы!» Нашел «причину», – заявил Пушков.

По мнению российского политика, подобные высказывания демонстрируют полное непонимание происходящего. Пушков отметил, что в отчаянии европейские политики ищут любые объяснения, лишь бы не признавать реальное положение дел.

Сенатор также вспомнил сцену из советского фильма. Ему захотелось задать финскому министру тот же вопрос, который мальчик в киноленте адресовал не самому умному взрослому: «Дядя Петя, вы дурак?» Этой аллегорией Пушков дал понять, что считает его заявление крайне недальновидным.

Украине предрекли потерю половины своей территории

Ранее слитые в Сеть снимки с судостроительного завода в КНР вызвали настоящий переполох в западных СМИ. В США уже заявили, что Пекин строит ядерный авианосец. «ФедералПресс» представил эксклюзивный перевод статьи китайского издания Sohu.