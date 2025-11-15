Трамп рассматривал хорошие отношения с Путиным как фактор решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным помогут в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу GB News.

«Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал это (украинское урегулирование — «Газета.Ru») будет легче», — сказал он.

Трамп выразил уверенность, что в скором времени конфликт будет урегулирован, как удалось разрешить восемь других.

Президент США добавил, что Вашингтон оказывает на стороны большое давление.

На этой неделе американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что обе стороны пришли к согласию, что следующая встреча президентов США и России должна принести конкретный результат.

Он добавил, что американская сторона не намерена проводить встречи ради самих встреч.

В октябре сорвались переговоры Путина и Трампа, которые должны были пройти в Будапеште.

Ранее сообщалось, что Эпштейн хотел связаться с РФ, чтобы передать послание Путину о Трампе.