В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

Противоречия в законах и подзаконных актах вызвали сбой в назначении досрочных пенсий за длительный стаж. Многие россияне лишились возможности выйти на пенсию на два года раньше срока, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.

«Ранее для такого стажа засчитывались периоды трудовой деятельности до вступления в силу закона о страховых пенсиях, если человек мог подтвердить их документально. Сейчас, на основании постановления правительства, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды», — пояснил парламентарий. Рассмотрения заявлений граждан оказались фактически приостановлены.

Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам назвали размер будущей пенсии

По его словам, пенсионные органы перестали учитывать периоды работы россиян до 2015 года, в итоге предпенсионеры не могут рассчитывать на льготные условия, а правовая неопределенность не дает им шанса обжаловать отказы в суде.

Чтобы восстановить права граждан, Гаврилов предложил вернуться к прежней логике подсчета стажа.

Ранее зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам назвали размер будущей пенсии.