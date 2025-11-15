Правительство Японии продолжает следовать риторике западных стран – также как и европейцы, они вводят против России новые пакеты санкций. Текущей осенью Токио вновь объявил о расширении антироссийских ограничений, они коснулись нескольких десятков физических и юридических лиц, включая детский лагерь «Артек». По словам журналистов из КНР, россияне довольно долго терпели выходки японцев, но всему есть предел. Об этом сообщает издание NetEase.

© ФедералПресс

«Возмездие не заставило себя ждать. Россия ответила на санкции Японии, не пощадив никого – от чиновников до журналистов», – пишут авторы китайского издания.

Россия закрыла въезд в страну официальному представителю МИД Японии

На первый взгляд может показаться, что такие меры являются незначительными, однако это не так. Данные действия российского президента создают серьезное давление на новое японское правительство во главе с премьер-министром Санаэ Такаити.

Как полагают эксперты в Китае, запрет на въезд касается не только отдельных лиц, но и служит сигналом для японского руководства. Россия демонстрирует, что продолжение курса на санкции лишь усугубит ситуацию. Москва дала понять, что ее терпение иссякло. Если Токио будет продолжать следовать за Западом в вопросах введения санкций, это только ухудшит двусторонние отношения и негативно скажется на интересах самой Японии.

Токио стремится найти компромисс по Курильским островам и даже может готовить предложения по совместному развитию этих территорий. Однако Кремль отвергнет любые инициативы, если Япония не изменит свою позицию, пишет АБН24.

Ранее сообщалось, что Москва приняла ответные меры на антироссийскую политику Японии.