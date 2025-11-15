Несколько дней назад стало известно о подписании США и Индией соглашения об оборонном сотрудничестве, рассчитанном на десять лет. Как отметили китайские журналисты, пока в Белом доме радовались подписанию долгожданного документа – российский президент Владимир Путин без лишнего шума нанес сильный удар. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Пока США были заняты подписанием десятилетнего оборонного соглашения с Индией, намереваясь втянуть ее в свою Индо-Тихоокеанскую стратегию, Дели без лишнего шума заключила с Москвой важную сделку», – пишут авторы китайского издания.

По информации авторов статьи, американские власти стремятся привлечь Индию на свою сторону, рассматривая ее как ключевого союзника в противостоянии влиянию Китая и России в Азии. Подписание соглашения в Вашингтоне воспринималось как значительное достижение, однако радость американцев оказалась недолгой. В это время в Мумбаи прошла встреча представителей России и Индии, на которой стороны договорились о расширении сотрудничества в области атомной энергетики.

Согласно данным Baijiahao, Россия и Индия планируют совместные проекты по строительству как крупных, так и малых атомных электростанций, включая плавучие АЭС. Кроме того, индийская сторона получит от России доступ к передовым технологиям, связанным с оборудованием для атомных станций.

Китайские аналитики подчеркивают, что российско-индийские отношения имеют глубокие корни, которые формировались на протяжении десятилетий.

Согласно информации из Китая, США находятся в ярости от последних событий. Вашингтон старается сблизиться с Дели и отдалить его от Москвы, однако ситуация развивается противоположным образом – Индия продолжает укреплять свои связи с Россией. В следующем месяце также ожидается визит Путина в Индию, что может стать еще одним шагом к углублению двустороннего сотрудничества и сильным ударом по американским интересам, пишет АБН24.

