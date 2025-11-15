Трамп в бешенстве: Путин ловко увел у США важного союзника
Несколько дней назад стало известно о подписании США и Индией соглашения об оборонном сотрудничестве, рассчитанном на десять лет. Как отметили китайские журналисты, пока в Белом доме радовались подписанию долгожданного документа – российский президент Владимир Путин без лишнего шума нанес сильный удар. Об этом сообщает издание Baijiahao.
По информации авторов статьи, американские власти стремятся привлечь Индию на свою сторону, рассматривая ее как ключевого союзника в противостоянии влиянию Китая и России в Азии. Подписание соглашения в Вашингтоне воспринималось как значительное достижение, однако радость американцев оказалась недолгой. В это время в Мумбаи прошла встреча представителей России и Индии, на которой стороны договорились о расширении сотрудничества в области атомной энергетики.
Трамп отправил Путину послание
Согласно данным Baijiahao, Россия и Индия планируют совместные проекты по строительству как крупных, так и малых атомных электростанций, включая плавучие АЭС. Кроме того, индийская сторона получит от России доступ к передовым технологиям, связанным с оборудованием для атомных станций.
Китайские аналитики подчеркивают, что российско-индийские отношения имеют глубокие корни, которые формировались на протяжении десятилетий.
Согласно информации из Китая, США находятся в ярости от последних событий. Вашингтон старается сблизиться с Дели и отдалить его от Москвы, однако ситуация развивается противоположным образом – Индия продолжает укреплять свои связи с Россией. В следующем месяце также ожидается визит Путина в Индию, что может стать еще одним шагом к углублению двустороннего сотрудничества и сильным ударом по американским интересам, пишет АБН24.
