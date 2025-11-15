В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства

Министерство иностранных дел Румынии устроило спектакль, чтобы обвинить Россию в нарушении воздушного пространства страны. Об этом заявило посольство РФ в Бухаресте в Telegram-канале.

«В МИД Румынии для российского посла было организовано театрализованное представление с фотосессией, которое должно было убедить общественность в «очередном» нарушении Российской Федерацией суверенитета и воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении.

МИД Румынии вызвал российского посла

В посольстве добавили, что в качестве доказательства румынская сторона предоставила обломки якобы упавшего беспилотника и его фотографии. Однако, по данным дипмиссии, представленные объекты не являются доказательством нарушения воздушного пространства. Дипломаты подчеркнули, что МИД Румынии не предоставил координаты влета беспилотника в страну и данные о его маршруте.

Накануне румынский МИД объявил о вызове российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за якобы нарушенного воздушного пространства страны российскими дронами. В дипломатическом ведомстве Румынии при этом признали, что непосредственная опасность от БПЛА для граждан страны отсутствовала.

