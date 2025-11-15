Итальянская газета перехватила интервью с Лавровым у конкурента после скандала

Итальянская газета Verita опубликовала полную версию интервью Сергея Лаврова, от которой отказалось издание Corriere della Sera. Она также доступна на сайте МИД России.

«Мы публикуем полную версию интервью, переведенную на итальянский язык, без пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности. Читатели имеют право слышать даже спорные мнения для формирования собственного мнения», — говорится в сообщении на сайте Verita.

Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште

На этой неделе ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы российского внешнеполитического ведомства, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном объеме без сокращений и цензуры. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Corriere della Sera подвергла цензуре интервью Лаврова из-за страха обсуждать проблему неонацизма.