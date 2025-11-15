Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине является наиболее кровопролитным в XXI веке.

Он выразил мнение, что в Европе сформировался «гнойник», который используется в противостоянии с Россией и в конечном счете будет ликвидирован. Медведев предположил, что это могут осуществить американцы, возможно, европейцы, либо же украинский народ, для которого стала неприемлемой бандеровская клика, втянувшая страну в самый масштабный по человеческим жертвам конфликт текущего столетия.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября утверждал, что украинский кризис стал следствием не нападения России на Украину, а государственного переворота на украинской территории. Российский лидер заявил, что этот переворот был инспирирован западными странами.

Медведев заявил, что украинцам надоел Зеленский

Второй причиной кризиса, по оценке Путина, являются систематические попытки Запада интегрировать Украину в структуру НАТО. Президент подчеркнул необходимость ликвидации коренных причин кризиса для достижения устойчивого урегулирования.

Ранее представитель президента России Дмитрий Песков констатировал, что процесс урегулирования украинского конфликта замедляется из-за паузы, вызванной отказом Украины от политико-дипломатических методов.

В начале сентября помощник президента России Антон Кобяков заявлял о потерях Вооруженных сил Украины, которые с начала специальной военной операции в 2022 году достигли 1,8 миллиона человек личного состава.

Министерство обороны России в последний раз публиковало данные о потерях в сентябре 2022 года — 5937 человек. Путин, комментируя вопрос о причинах сокрытия масштабов потерь среди российских военнослужащих, отмечал, что эту информацию либо традиционно не разглашают, либо искажают. В июне 2024 года он оценивал соотношение безвозвратных потерь между Россией и Украиной приблизительно как один к пяти.