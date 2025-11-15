Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале колко прокомментировала благодарность от министра Италии Гуидо Крозетто президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Крозетто благодарил Зеленского за то, что «он нашел в себе силы бороться с коррупцией».
Ранее же греческая партия Pakief («Всегреческое движение греко-российской дружбы») назвала президента Украины Владимира Зеленского отъявленным палачом и разрушителем своей страны. После приезда Зеленского в Афины в ноябре, в партии задумались, что может дать Греции «преступник по отношению к греческой диаспоре на востоке Украины».